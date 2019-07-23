В центрах госуслуг Москвы запустили проект «Город великих людей»

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-23T13:26:34+03:00

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С 23 июля 2019 года в 20 центрах госуслуг Москвы посетители смогут увидеть настоящие семейные реликвии: документы, письма, телеграммы, фотографии времен Великой Отечественной войны. Проект «Город великих людей» стартовал в апреле этого года по инициативе мэра Москвы, и позволяет каждому внести свой вклад в сохранение истории Великой Отечественной войны. На выставке можно будет изучить факты биографий известных на весь мир москвичей, по сути, стать частью истории их жизни. Каждый объект выставки интерактивен. В некоторых инсталляциях зритель становится центром композиции. Мультитач экраны позволяют посетителям создавать свои собственные композиции, кроме того, они могут поучаствовать в интерактивных играх.

Для грандиозной акции москвичи передали из домашних архивов более 800 фотографий и 600 орденов.

«За небольшой промежуток времени, всего 3,5 месяца, мы уже собрали более 4 тыс. 700 документов. В первую очередь это письма военных лет, мы получили их около тысячи. Более 800 военных фотографий, 600 орденов и медалей, это медали «За оборону Москвы», «Оборону Ленинграда», «Взятие Кенигсберга» и ряд других. Это личные предметы, предметы быта военного времени - боевые сумки, гимнастики, фотоаппараты», - сообщила главный хранитель фондов Главархива Москвы Елена Болдина.

Она отметила, что работа по сбору таких документов и их хранению работниками Главархива Москвы продолжается постоянно и выразила надежду, что благодаря такой акции удастся создать народный архив памяти, который позволит сохранить память о Великой войне и победе.

ИСТОЧНИК KP.RU