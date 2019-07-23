СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-23T13:28:10+03:00

Принять участие в тестировании мог любой желающий, для этого нужно было подать заявку Фото: Мария ЛЕНЦ

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23 июля в Москве стартовала вторая проверка системы электронного голосования, которая будет опробована на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Тестовое голосование началось в 08:00 и продлится до 20:00. Его цель - заранее вычислитьвозможные технические нюансы и ошибки системы, а также убедиться, что интерфейс максимально удобен и понятен пользователям.

При возникновении каких-либо проблем участники голосования смогут обратиться в службу поддержки по электронной почте: support-vybory@mos.ru.

Принять участие в тестировании мог любой желающий, для этого нужно было подать заявку на портале mos.ru с 18 по 22 июля. Это могли сделать москвичи старше 18 лет, у которых есть личный кабинет на портале mos.ru. В нем должны быть указаны паспортные данные, адрес, СНИЛС и номер мобильного телефона. Во время тестирования участникам нужно будет на один вопрос: «Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?»

Первое тестирование состоялось 11 июля. Студенты 93 столичных вузов с помощью электронного голосования смогли выбрать лучшего председателя студенческого совета города. Тогда были выявлены технические недочеты сетевой связности. Их устранением занялись специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU