Исследование показало, в какой стране можно заработать на жилье быстрее всего

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-23T14:08:18+03:00

Жилье в европейском регионе сильно подрожало за последний год. Фото: REUTERS

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Быстрее всех в Европе средний наемный работник может себе позволить квартиру в Португалии. Такой результат имело исследование международной консалтинговой фирмы Deloitte.

Исследование охватывало 16 европейских государств, в том числе и не входящих в ЕС. Были изучены доходы населения, цены продажи и аренды жилплощади, а также разница между столичными и региональными ценами на недвижимость, сообщает сайт argumenti.ru.

Самое доступное жилье оказалось в Португалии, человеку со средней зарплатой достаточно откладывать 3.9 года чтобы купить себе новую квартиру около 70 квадратных метров.

Самые низкие цены на аренду жилплощади по прежнему держит Берлин.

Самая большая разница между столичными и провинциальными ценами во Франции и Великобритании. Жилье в Париже и Лондоне обойдется в 3.2 раза дороже чем в среднем по стране.

Одновременно Париж является самым дорогим городом Европы, с ценой за квадратный метр почти в 13 тысяч евро.

Самый большой рост цен показала Прага, там жилье подорожало на 22 процента, а единственной страной с упавшей ценой за метр стала Италия, там квартиры подешевели на полтора процента.

ИСТОЧНИК KP.RU