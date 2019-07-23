В США придумали самый короткий IQ-тест из трех вопросов

СЕГОДНЯ 15:18 2019-07-23T15:18:42+03:00

Только 17% смогли правильно ответить на все вопросы Фото: Анастасия ОСИПОВА

В рамках исследования только 17% смогли правильно ответить на все вопросы

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Американский профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик в рамках исследовательской работы разработал самый короткий IQ-тест из трех вопросов.

По данным издания The Mirror, так называемый тест прозвали «Тест на когнитивное отражение» профессор представил еще в 2005 году, однако исследовательская работа только недавно появилась в интернете, вызвав огромный интерес общественности.

В рамках исследования IQ-тест прошли более 3 тысяч человек и оказалось, что только 17% смогли правильно ответить на все вопросы. Создатель теста пояснил, что несмотря на кажущуюся легкость теста, для правильного решения необходимо отказаться от того, что первое пришло на ум.

Участники теста, определяющий уровень интеллекта человека, содержит следующие вопросы:

1. Теннисная ракетка и теннисный мячик вместе стоят 1,10 долларов. Ракетка дороже мяча на один доллар. Сколько стоит мяч?

2. Пять машин текстильной фабрики производят пять вещей за пять минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?

3. На озере растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней потребуется кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?

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Самыми распространенными были ответы: десять центов, 100 минут, 24 дня.

Правильные: пять центов, пять минут и 47 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU