2019-07-23T15:25:58+03:00
Общество

Shazam составил рейтинг песен, которые россияне ищут чаще всего

Его возглавила российская поп-певица Zivert
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На первом месте песня российской поп-певицы Zivert «Life»На первом месте песня российской поп-певицы Zivert «Life»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Приложение для поиска незнакомых песен Shazam опубликовало список самых популярных у россиян песен. Это те треки, которые граждане нашей страны чаще всего искали в приложении в первые шесть месяцев 2019 года. Всего в рейтинге 10 композиций. Среди них есть как русские, так и иностранные.

На первом месте песня российской поп-певицы Zivert «Life». Далее идет иностранная композиция диджея Ilkay Sencan - "Do it". А тройку лидеров замыкает «Dancin (Krono Remix)» исполнителя Aaron Smith feat. Luvli.

Надо сказать, что российский рейтинг существенно отличается от общемирового. Там самой востребованной песней оказался трек Calma (Remix) исполнителей Pedro Capo и Farruko.

Приложение также определило самого популярного в мире музыканта. Им стал шотландский исполнитель Calvin Harris. А самой востребованной певицей - американская исполнительница Billie Eilish. Её композиция «bad guy» на протяжении 10 недель удерживала первенство в мировых топ-чартах.

Топ-5 самых популярных у россиян песен

1. Zivert - "Life"

2. Ilkay Sencan - "Do it"

3. Aaron Smith feat. Luvli - "Dancin (Krono Remix)"

4. Artik & Asti feat. Артем Качер - "Грустный дэнс"

5. Billie Eilish - "bad guy"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У берегов Италии разбился вертолет с россиянами
В Польше бейсджампер сорвался с высоты 12 метров и выжил
Умер Ли Пэн - экс-премьер Госсовета КНР
Глава ЦИК: никакие митинги не повлияют на решения ЦИК
Глава МЧС России поручил провести проверки детских лагерей после пожара в Хабаровском крае
Суд продлил арест сестрам Хачатурян
В Госдуме оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива
Москвичи требуют от ЦИК отстранить кандидатов с фальшивыми подписями
Умер звезда фильмов о Джеймсе Бонде Дэвид Хедисон
В России принят закон о недобросовестных опекунах
В США придумали самый короткий IQ-тест из трех вопросов
Самолет рейса Осло-Москва подал сигнал бедствия в небе над Швецией
Госдума приняла закон о создании реестра лиц, лишенных родительских прав
Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании
В Госдуме выступили против сокращения размеров мест для парковки
Большинство россиян нейтрально относятся к татуировкам
СК задержал директора лагеря в Хабаровском крае, в котором при пожаре погибло четверо детей
Исследование показало, в какой стране можно заработать на жилье быстрее всего
Пчеловоды готовят жалобы в прокуратуру из-за гибели пчел в России
Медведев: нужно определить, кто разрешил эксплуатацию лагеря под Хабаровском
Стартовала вторая проверка системы электронного голосования
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов в России
В центрах госуслуг Москвы запустили проект «Город великих людей»
В России предложили давать доступ к e-mail только идентифицированным пользователям
Совфед освободил от должности зампрокурора России
Пожар в лагере в Хабаровском крае: Погибло трое детей
Кабул попросил объяснить слова Трампа о возможности за неделю закончить войну в Афганистане