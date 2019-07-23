Shazam составил рейтинг песен, которые россияне ищут чаще всего

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-23T15:25:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Приложение для поиска незнакомых песен Shazam опубликовало список самых популярных у россиян песен. Это те треки, которые граждане нашей страны чаще всего искали в приложении в первые шесть месяцев 2019 года. Всего в рейтинге 10 композиций. Среди них есть как русские, так и иностранные.

На первом месте песня российской поп-певицы Zivert «Life». Далее идет иностранная композиция диджея Ilkay Sencan - "Do it". А тройку лидеров замыкает «Dancin (Krono Remix)» исполнителя Aaron Smith feat. Luvli.

Надо сказать, что российский рейтинг существенно отличается от общемирового. Там самой востребованной песней оказался трек Calma (Remix) исполнителей Pedro Capo и Farruko.

Приложение также определило самого популярного в мире музыканта. Им стал шотландский исполнитель Calvin Harris. А самой востребованной певицей - американская исполнительница Billie Eilish. Её композиция «bad guy» на протяжении 10 недель удерживала первенство в мировых топ-чартах.

Топ-5 самых популярных у россиян песен

1. Zivert - "Life"

2. Ilkay Sencan - "Do it"

3. Aaron Smith feat. Luvli - "Dancin (Krono Remix)"

4. Artik & Asti feat. Артем Качер - "Грустный дэнс"

5. Billie Eilish - "bad guy"

ИСТОЧНИК KP.RU