2019-07-23T15:38:35+03:00
Москва

Москвичи требуют от ЦИК отстранить кандидатов с фальшивыми подписями

У здания Мосгоризбиркома проводятся одиночные пикеты
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва пройдут 8 сентябряВыборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва пройдут 8 сентябряФото: Иван МАКЕЕВ
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У здания Мосгоризбиркома 23 июля проводятся одиночные пикеты, москвичи протестуют против допуска на выборы кандидатов с фальшивыми подписями. В руках у них плакаты с лозунгом «Не допускай!».

Как заявил один из участников пикета Валерий Чистов, если у таких кандидатов есть проблемы с подписями, с мертвыми людьми, почему должен нарушаться закон?

«То есть люди, которые идут во власть, изначально предлагают нарушать закон, люди, которые хотят законы писать, более того - они вводят в заблуждение. И моя позиция - один закон для всех. Его нужно соблюдать», - заявил он.

Еще один участник мероприятия Артем Кислелев отметил, что считает недопустимой регистрацию на выборах любых кандидатов по поддельным подписям и есть такое имеет место, то те, кто их собирал поддельные подписи, должны быть наказаны.

Напомним, выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва пройдут 8 сентября — будет избрано 45 депутатов в 45 одномандатных округах. Депутаты избираются сроком на 5 лет до 2024 года.

В этом году на выборах в Мосгордуму проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где будет возможность проголосовать удаленно: округ №1 (Зеленоград), округ №10 (Cеверное ЛианозовоБибирево) и округ №30 (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).

ИСТОЧНИК KP.RU

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