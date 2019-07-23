Суд продлил арест сестрам Хачатурян

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-23T15:34:37+03:00

Они не смогут выходить из своих домов без разрешения следователя до 28 октября

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23 июля Мосгорсуд принял решение продлить арест сестрам Хачатурян, осужденным за убийство отца. Все три девушки Ангелина, Кристина и Мария получили меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий до 28 октября. Они не смогут выходить из своих домов без разрешения следователя, передает ТАСС.

Напомним, история сестер Хачатурян началась в июле 2018 года. 27 июля девушки убили своего отца в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе сестры признали свою вину, однако объяснили, что отец долгое время причинял им физические и моральные страдания. Кроме этого известно, что младшая из сестер – Мария признана экспертизой невменяемой на момент совершения убийства.

14 июля этого года суд огласил окончательные обвинения сестрам Хачатурян. Они обвиняются в «убийстве по предварительному сговору группой лиц». Это одна из самых тяжких статей УК РФ. Наказание для женщин составляет до 20 лет лишения свободы.

В ближайший месяц будет проходить ознакомление всех участников процесса с делом. Затем прокуратура либо подпишет, либо не подпишет обвинительное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU