Россельхознадзор снял запрет на ввоз белорусских яблок в Россию

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-23T16:15:32+03:00

С 12 апреля Россия запретила ввоз и белорусских яблок и груш Фото: Олег УКЛАДОВ

Решение было принято по итогам визита специалистов ведомства на предприятия республики

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России снимает запрет на ввоз белорусских яблок с 24 июля 2019 года. Решение было принято по итогам визита специалистов ведомства на предприятия республики.

Эксперты оценили деятельности 51 компании, выращивающей фрукты. Особое внимание уделялось производственным мощностям, площади садов, сортовому составу и урожайности. Также были получены сведения о плановом производстве яблок в текущем году, наличии фруктохранилищ и сроках хранения продукции.

Поставки возобновляются под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии.

На сайте Россельхознадзора уточняется, что в ближайшее время ведомство повторно обратится к министру Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко с предложением внести поправки в законодательные акты ЕЭК, чтобы выработать механизм прослеживаемости подкарантинной продукции в пределах стран-членов ЕАЭС.

Сайт kp.ru писал, что ввоз белорусских яблок и груш в Россию был запрещен с 12 апреля 2019 года, поскольку под их видом пытались провозить "санкционку".

ИСТОЧНИК KP.RU