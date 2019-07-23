Россельхознадзор снял запрет на ввоз белорусских яблок в Россию
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России снимает запрет на ввоз белорусских яблок с 24 июля 2019 года. Решение было принято по итогам визита специалистов ведомства на предприятия республики.
Эксперты оценили деятельности 51 компании, выращивающей фрукты. Особое внимание уделялось производственным мощностям, площади садов, сортовому составу и урожайности. Также были получены сведения о плановом производстве яблок в текущем году, наличии фруктохранилищ и сроках хранения продукции.
Поставки возобновляются под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии.
На сайте Россельхознадзора уточняется, что в ближайшее время ведомство повторно обратится к министру Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко с предложением внести поправки в законодательные акты ЕЭК, чтобы выработать механизм прослеживаемости подкарантинной продукции в пределах стран-членов ЕАЭС.
Сайт kp.ru писал, что ввоз белорусских яблок и груш в Россию был запрещен с 12 апреля 2019 года, поскольку под их видом пытались провозить "санкционку".
ИСТОЧНИК KP.RU