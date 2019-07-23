СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-23T17:56:06+03:00

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Китай начинает экспортировать подержанные автомобили в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму. Об этом сообщили в пресс-службе министра коммерции республики.

Первая партия, состоящая из 300 автомобилей, будет отправлена из провинции Гуандун. Общая стоимость всех машин оценивается в 2,5 миллиона долларов. Перед отправкой они пройдут таможенное оформление.

Газета China Daily уточняет, что на настоящий момент разрешение на вывоз подержанных автомобилей за рубеж удалось получить 10 регионам Китая. В их числе Пекин, Шанхай и Тяньцзинь.

Сайт kp.ru писал, что в последние годы россияне все больше интересуются китайским автопромом. Продажи машин из Поднебесной начали расти еще в 2017 году, при этом наибольшей популярностью пользовались Lifan, Chery и Haval (подразделение Great Wall).

ИСТОЧНИК KP.RU