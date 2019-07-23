2019-07-23T19:30:00+03:00
Политика

В Белоруссии ввели уголовную ответственность за пропаганду нацизма

Максимальное наказание по статье 130 УК предусматривает пять лет лишения свободы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: REUTERS
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В Белоруссии ввели уголовную ответственность за реабилитацию и пропаганду нацизма. Закон о внесении соответствующих поправок в УК республики во вторник, 23 июля, подписал глава государства Александр Лукашенко.

Теперь 130 статья Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы за умышленное возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды, унижение национальной чести и достоинства, а также за оправдание нацистского режима, его пособников и преступлений.

Сюда же относится демонстрация, изготовление, распространение, приобретение и хранение продукции с нацистской символикой. Об этом сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.

"КП" ранее писала о том, что решение о внесении изменений в Уголовный кодек республики было принято на фоне активации неонацистских неформальных объединений и для защиты общественного порядка в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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