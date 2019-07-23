Председатель ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал инициативу не считать пиво алкогольной продукцией

СЕГОДНЯ 20:08 2019-07-23T20:08:47+03:00

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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский резко раскритиковал инициативу Минпромторга, предлагающего не считать пиво алкогольной продукцией.

Позиция ЛДПР в этом вопросе жёсткая, подчеркнул Владимир Жириновский. Пиво — это такой же алкоголь, как водка. Надо приравнять эти вещи к наркотикам, а не навязывать людям спиртное.

«Минпромторг хочет добиться, чтобы пиво не считалось алкоголем. Вот как с грамотностью у этих людей? Всё, что делает человека пьяным — это алкоголь. Выпейте две кружки пива, вы будете пьяными. И пиво провоцирует многих дальше пить, употреблять вино или водку. Это же фактически как лёгкий наркотик, объяснил лидер ЛДПР. И так уже реклама пива день и ночь по всем каналам крутится. А теперь хотят сделать так, чтобы его и продавать везде можно было, поскольку, по мнению Минпромторга, якобы пиво не алкоголь. Это как с курительными комнатами. Сначала их разрешат в аэропортах, потом разрешат курить везде, нанося тем самым большой вред здоровью наших граждан».

ИСТОЧНИК KP.RU