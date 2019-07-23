Госдума приняла законопроект о краудфандинге во втором чтении

СЕГОДНЯ 20:38 2019-07-23T20:38:14+03:00

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Государственная дума приняла во втором чтении законопроект об ограничении привлечения средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ. Решение было принято во вторник, 23 июля.

Сайт kp.ru писал, что в случае принятие документа физические лица смогут вкладывать через краудфандинговые платформы не более 600 тысяч рублей в год. В случае с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами эта сумма не должна превышать миллиард рублей.

Третье чтение законопроекта состоится в ближайшую среду или четверг. В случае принятия документа, он вступит в силу 1 января 2020 года, сообщает ТАСС.

В Государственной думе считают, что это позволит снизить финансовые риски по вкладам для населения. Увеличение допустимой суммы инвестиций станет возможно лишь при наличии у гражданина экономического образования, опыта работы в сфере ценных бумаг и активов на сумму свыше 5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU