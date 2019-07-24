Находящаяся в тюрьме Мария Бутина пишет книгу о своем аресте

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-24T10:51:53+03:00

У россиянки уже подготовлено 900 страниц, где она рассказывает о своей жизни в США

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Россиянка Мария Бутина, отбывающая наказание в американской тюрьме, начала писать книгу о своей судьбе. Она планирует рассказать о жизнь в США, властях страны и своем задержании. Помимо этого, Бутина хочет поделиться условиями жизни в исправительных учреждениях и объяснить, почему решила частично признать свою вину в суде.

Об этом «Известиям» сообщил отец россиянки Валерий Бутин. Мария уже подготовила 900 страниц материала, которые в будущем она переработает в книгу.

- Маша работает над книгой уже несколько месяцев. Пока это рукописный текст, который хранится в надежном месте. Маше удалось передать записи определенным людям. Она планирует рассказать из первых уст, как попала в США, чем занималась и свое отношение к аресту, - говорит мужчина.

По его мнению, факты, которые изложены в книге, могут стать откровением даже для семьи Марии, так как о многом они только догадываются.

Мария Бутина уехала учиться в США в 2016 году, а в 2018 году ее арестовали. Более трех месяцев она провела в следственном изоляторе города Александрия, за это время на воздух арестантку выпускали не более 45 минут.

13 декабря россиянка частично признала свою вину в суде, ее приговорили к полутора годам тюрьмы, срок содержания под стражей закончился 25 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU