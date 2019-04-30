Мария Бутина из американской тюрьмы - "Комсомолке": В США я говорила о том, что между нашими державами должен быть мир

На днях Мария Бутина, которую американцы обвиняют в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ, получила 18 месяцев тюрьмы. Невзирая на то, что девушка уже 9 месяцев провела в заключении. Во вторник Мария вышла на связь из тюрьмы по телефону (в Москве ей специально отвечали по американскому номеру за счет принимающей стороны) и в течение получаса ответила на вопросы журналистов. Задавал их вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, поскольку арестантке разрешено вести разговор только с одним человеком. Начала беседу Мария с пасхального поздравления, рассказав, что смогла организовать в камере "некое подобие кулича" и прочесть молитву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706321" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.

- Какие цели вы ставили для себя в США, что было вашей сверхзадачей? И чем намерены заниматься после возвращения на родину? - зачитал Ионов вопросы от "Комсомолки".

- Когда я приехала в США, я искала для себя следующего этапа в жизни. Между нашими державами должен быть мир, это моя внутренняя задача, которую я открыто выражала в США, - ответила Бутина. - Когда начались спекуляции в отношении России, которые являются, на мой взгляд, внутренними проблемами американской политики, я была вынуждена пойти в другом направлении. И прежде, чем меня арестовали, мне дали разрешение на работу. У меня было предложение от американского университета стать помощником профессора. Арест был для меня большим сюрпризом. Когда все это закончится, я всерьез рассматриваю вопрос об учительской карьере в каком-либо направлении. Но пока еще рано говорить о каких-то планах.

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛА МАРИЯ: ПЫТОК НЕ БЫЛО

- Сейчас в общем режиме, у меня есть доступ к телефону. С остальными заключенными могу общаться без всяких проблем. Пытки не применялись, но меня держали в изоляции. В 2 часа ночи до трех давали время на душ, телефон, что очень неприятно и психологически тяжело.

Александр Ионов зачитывает Марии Бутиной вопросы журналистов.Фото: Елена ЧИНКОВА

СЕКРЕТАМИ НЕ РАСПОЛАГАЛА

- Мне скрывать нечего, обманывать никого не намерена. Добровольно предоставила все документы, никакими секретами не располагала. Признала себя виновной в том, что не зарегистрировала себя как иностранный агент. Потенциальный риск был 15 лет (если бы не пошла на сделку со следствием. - Ред.). Состав преступления заключается в нарушении регистрации. Это очень четко указано в двух документах, что пострадавших сторон нет. Нет никаких финансовых операций. Я выступала за улучшение отношений России и США. Не считаю себя провластным политическим активистом. Меня защищают как гражданку России вне зависимости от моих политических убеждений.

ОБ УСЛОВИЯХ СДЕЛКИ СО СЛЕДСТВИЕМ

- Я не особо имею доступ к новостям, но полагаю, что есть спекуляции. Единственным условием моей сделки было сказать правду. В письме поддержки указано, что никаких претензий к моей правдивости нет. Я никогда не врала Сенату, генпрокурору. Не думаю, что мое наказание связано с недоверием. Не ожидала такого сурового наказания, это совершенный абсурд. Мне дали такой же срок, как человеку, который торговал секретной информацией с Китаем. Моя семья воспринимает это стойко и спокойно, переживем.

Мария Бутина, которую американцы обвиняют в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ, приговорена судом к 18 месяцам тюрьмы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЛЮДИ МЮЛЛЕРА ОБЩАЛИСЬ ОДИН РАЗ

- Люди от спецпрокурора Мюллера (вел дело о "российском вмешательстве" в выборы. - Ред.) беседовали со мной минут пять. Папочку закрыли и ушли, больше ко мне не обращались. Никакого упоминания моего имени в докладе нет, никакого отношения я к этому не имею.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ

- Деньги очень нужны, любая помощь, каждый рубль для моей семьи очень ценен. Верю, что у россиян доброе сердце, прошу поддержать соотечественницу в такой трудной ситуации.

О СЕНАТОРЕ ТОРШИНЕ

- Александр Порфирьевич для меня очень дорогой человек, хотя у меня возникают серьезные вопросы. Надеюсь, что я что-то не понимаю. Мои родители пытались связаться с ним, но безуспешно. К сожалению, он не проявился никаким образом. Я не знаю всей полноты ситуации, не думаю, что он просто так ушел бы в тень. Жизнь покажет. Думаю, нам надо лично поговорить.

УЧИЛА НАИЗУСТЬ "ОНЕГИНА", ЧТОБЫ НЕ СОЙТИ С УМА

- Единственный способ не сойти в камере с ума - быть занятым. Отжимания, чтение. Посольство помогло мне установить контакт с отцом Виктором, настоятелем одного из православных храмов. Он приносит литературу духовного развития. Не поверите, здесь есть коллекция русских классиков. Спасала себя тем, что учила "Евгения Онегина" наизусть. Это время не потрачено зря.

ОБ АПЕЛЛЯЦИИ И УДО

- Апелляция не рассматривается. Что касается УДО, то есть возможность, что срок будет немножко поменьше.

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