На форуме ПФО «iВолга 2.0» среди талантливой молодёжи России и СНГ разыграют 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-24T12:00:48+03:00

Свои проекты на форуме представит молодежь не только из регионов России, но и из 10 стран СНГ

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Во вторник, 23 июля, открылся седьмой по счету Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0». Старт ему дали полномочный представитель президента РФ в ПФО Олег Машковцев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- В этом году мы постарались сделать программу форума максимально насыщенной и интересной с учетом существующих молодежных трендов. Также была сформирована международная смена, в которой участвуют делегаты из 10 стран СНГ, - отметил на открытии мероприятия Олег Машковцев.

Губернатор Самарской области, в свою очередь, поприветствовал всех участников и выразил уверенность, что они обязательно смогут реализовать все свои проекты.

- Вы уже победители, потому что вы – на «iВолге». Здесь конкуренция идей, и я уверен, что она обернется новыми проектами, которые в дальнейшем можно будет успешно реализовать, - добавил Дмитрий Азаров.

В этом году форум, который проходит на Мастрюковских озерах под Самарой, собрал 2 тысячи человек из 14 регионов ПФО, 62 субъектов РФ, а также представителей 10 стран СНГ. На «iВолге» будут работать 10 смен, которые отражают различные направления: «Наука и образование будущего», «Агрополис», «Ты – предприниматель», «PROспорт», «Инфоgram», «Победы страны – гордость поколений», «Труд Крут!», «Молодежная команда страны», «Культурный БУМ!», «iVolga International». Лучшие участники получат гранты на реализацию своих проектов от 150 до 300 тысяч рублей. Всего же призовой фонд молодежного форума составит 10 млн рублей. Победителей наградят 30 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU