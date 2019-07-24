2019-07-24T12:02:03+03:00
Общество

Москалькова пояснила, почему не принят закон против насилия в семье

Такая ситуация связана с тем, что в настоящее время нет единого подхода к мерам, которые могут применяться в случае конфликта в семье
Марина ВЕНЦОВА
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Фото: Михаил Климентьев/ТАССУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, почему в РФ до сих пор не принят закон о противодействии насилию в семье. По словам омбудсмена, это связано с тем, что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в случае насилия в семье.

"Законопроект по противодействию насилию в семье неоднократно разрабатывался и вносился в Госдуму, но ни один из вариантов не нашел поддержки большинства, - приводит ее слова РИА Новости. - Эти попытки принять законопроект не увенчались успехом из-за разных подходов к мерам, которые могут применяться в случае конфликта в семье".

Москалькова также отметила, что итоговый законопроект должен узаконить "выработанные сегодняшним обществом позитивные явления", например, кризисные центры для женщин.

Ранее сайт kp.ru писал, что после истории зверски избитой девочки в Ингушетии родной тетей российский омбудсмен заявила, что будет всячески способствовать скорейшему принятию закона о противодействии насилию в семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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