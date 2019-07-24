В парке Горького 27 июля отметят День гамбургера

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-24T13:10:45+03:00

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Парк Горького не даст заскучать посетителям этим летом. В прошлые выходные на Пушкинской набережной прошла Битва тортов, а в этот уикенд здесь же ждут гостей на музыкально-гастрономический «Бургер фест».

«27 июля 2019 года, в Международный день гамбургера, в Парке Горького состоится первый тематический фестиваль - «Бургер фест». Праздник посвящен знаменитому на весь мир горячему бутерброду из булочки, мясной котлеты, овощей и соуса. На фестивале гостей ждут бургеры на любой вкус - от признанных кулинарных хитов гигантов российского и мирового фастфуда до необычных авторских версий этого блюда - и грандиозный концерт с участием DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и других знаменитостей», - сообщили организаторы праздника.

Начнется фестиваль в 11:00 и продлится до 22:00. Вход на мероприятие бесплатный.

Организаторы мероприятия добавляют, что на площадках развернет работу около 30 ресторанных шале. Посетителей ждет самый широкий выбор бургеров: с креветками, с мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками.

ИСТОЧНИК KP.RU