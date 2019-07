Клип Queen набрал миллиард просмотров на YouTube

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-24T13:37:34+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Песня вышла в свет аж в 1975 году, а сам клип был опубликован в 2008 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Клип Queenна песню «Bohemian Rhapsody» преодолел отметку в один миллиард просмотров на YouTube. К этой цифре группа шла давно. Песня вышла в свет аж в 1975 году, а сам клип был опубликован в 2008. Сейчас это единственная песня, выпущенная до 1990 года, которая набрала миллиард просмотров на YouTube.

Действующие участники группы Queen Брайан Мэй и Роджер Тэйлор поделились своей радостью в Facebook. Они опубликовали пост с благодарностью поклонникам и фанатам.

- Мы хотели бы поблагодарить всех вас и отметить это вместе со всеми нашими восхитительными поклонниками во всем мире, сняв три новых музыкальных видео на наши песни с вашим участием! - написали музыканты. Они запустили конкурс You Are The Champions, в котором смогут принять участие музыканты, танцоры, художники. Самые креативные получат шанс стать частью команды Queen и снять вместе с группой три клипа.

YouTube также поздравил легендарную группу с рекордом. Прямо в центре Нью-Йорка на гигантском экране сервис разместил огромной постер с поздравлениями.

Клип Queen набрал 1 млрд просмотров на YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU