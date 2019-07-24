2019-07-24T13:35:17+03:00
Политика

«Пародия на диктатора получила всю власть»: Ляшко о Зеленском

По итогам выборов Радикальная партия не проходит в Верховную раду
Марина ВЕНЦОВА
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Фото: личная страница в социальной сетиЛидер Радикальной партии Олег Ляшко. Фото: личная страница в социальной сети
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, которая не проходит в новую Верховную раду Украины, назвал прошедшие выборы "самыми позорными", а президента страны Владимира Зеленского - "пародией на диктатора".

«Народ мой, что ты наделал?! Самые позорные выборы украинского парламента!, - написал он в «Твиттере». - Пародия на диктатора получила всю власть, но и за это ответит очень скоро».

Ляшко также заявил, что он и его команда будут в оппозиции к президенту и никогда не прекратят борьбу за Украину.

21 июля на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Официальные результаты ЦИК должна обнародовать до 5 августа. После обработки более 99% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко. Партия Олега Ляшко занимает только восьмое место и не проходит в парламент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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