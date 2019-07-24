2019-07-24T13:59:18+03:00
В мире

На Украине начнут продавать бюсты Зеленского

Сувениры покрыты лаком и сусальным золотом
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Бюст обещают покрыть сусальным золотом.Бюст обещают покрыть сусальным золотом.
Изменить размер текста:

Уже 25 июля на Украине поступят в продажу бюсты Владимира Зеленского. Гипсовые изображения президента будут продаваться в интернет-магазинах по всей стране.

- Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые на Украине! <…> Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт тремя слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый, - гласит объявление на одном из сайтов.

Высота фигуры – 23 сантиметра, а весит она два с половиной килограмма.

Стоить такой сувенир будет 78 долларов. Это, ни много, ни мало пять тысяч рублей.

Знает ли об этой инициативе сам Владимир Зеленский пока неизвестно. Но она едва ли ему понравится. Все мы помним, как во время своей инаугурационной речи Зеленский запретил чиновникам вешать его портрет в кабинетах.

- Президент - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им, - добавил новоиспеченный президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российским туристам упростили въезд на Мальдивы
Губернатор Ленобласти поздравил лучшего игрока Ночной хоккейной Лиги Мечты
Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой
Строительство Юго-Восточной хорды не затрагивает опасных экологических участков
Тегеран опроверг сообщение США о сбитых иранских беспилотниках
Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов признался в хищении миллиардов
Госдума увеличила для нуждающихся семей пособия на детей до 3-х лет до прожиточного минимума
Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
В районе комплекса «Холдоми» начал действовать режим ЧС из-за гибели детей во время пожара
Советник Зеленского: президент Украины никогда не разменяет Крым на Донбасс
Ярмольник заплатит ФСО еще 400 тысяч за разбитый Mercedes