На Украине начнут продавать бюсты Зеленского

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-24T13:59:18+03:00

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Уже 25 июля на Украине поступят в продажу бюсты Владимира Зеленского. Гипсовые изображения президента будут продаваться в интернет-магазинах по всей стране.

- Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые на Украине! <…> Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт тремя слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый, - гласит объявление на одном из сайтов.

Высота фигуры – 23 сантиметра, а весит она два с половиной килограмма.

Стоить такой сувенир будет 78 долларов. Это, ни много, ни мало пять тысяч рублей.

Знает ли об этой инициативе сам Владимир Зеленский пока неизвестно. Но она едва ли ему понравится. Все мы помним, как во время своей инаугурационной речи Зеленский запретил чиновникам вешать его портрет в кабинетах.

- Президент - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им, - добавил новоиспеченный президент.

ИСТОЧНИК KP.RU