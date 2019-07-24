2019-07-24T16:26:53+03:00
Общество

Бастрыкин рассказал о расследовании убийства российского посла Карлова

Вопросы по этому делу у российского следствия еще остаются, но о них, по словам председателя СКР, пока говорить рано
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в спину Андрею Карлову, который в этот момент произносил речьМевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в спину Андрею Карлову, который в этот момент произносил речьФото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK
Изменить размер текста:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал об обстоятельствах подготовки убийства российского посла Алексея Карлова.

Исполнитель убийства, 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, забронировал номер в отеле, находящемся в минуте ходьбы от Центра современного искусства, где и было совершено убийство. Накануне убийства, по словам Бастрыкина, он также обратился в больницу, чтобы взять справку, освобождающую от работы.

Он неоднократно приезжал в музей, чтобы лучше изучить планировку и спланировать исполнение преступления. В день убийства Алтынташ оделся в деловой костюм, взял оружие и незадолго до прибытия к месту посла зашел в центр через служебный вход, избегая досмотра. Дальнейшие события, по словам Бастрыкина, известны всем.

"На территории Турецкой Республики проведен ряд следственных действий, который позволил нам установить обстоятельства подготовки преступления. Восстановлен маршрут передвижения исполнителя убийства - сотрудника турецкой полиции Мевлюта Мерта Алтынташа. Он тщательно готовился к преступлению, изучал мероприятия с участием посла, выбрав день, когда дипломат был заявлен в качестве участника фотовыставки в Центре современного искусства", - передает «Российская газета» слова председателя СКР.

Бастрыкин отметил, что вопросы по этому делу у российского следствия еще остаются, но о них пока говорить рано.

Напомним, чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Его убил 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который пришел на мероприятие под видом охранника. Убийцу тут же ликвидировали стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медали Олимпиады в Токио изготовят из переработанных мобильников
Капитан задержанного КНДР российского судна признал нарушение границы
Мюллер заявил, что Москва «систематически вмешивалась» в американские выборы
В работе Facebook произошел серьезный сбой
Facebook оштрафовали на пять млрд долларов
75-летие Победы увековечат в названиях улиц, площадей и скверов городов Ленобласти
В России планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут
Омбудсмен Украины: достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков
Эксперт: повышение МРОТ не решит проблему недобросовестных работодателей
Мэй рекомендовала Корбину оставить пост лидера оппозиции
Госдума приняла закон об увеличении срока службы в полиции
Новые снаряды для российской артиллерии будут на 20% эффективнее
Владелец задержанного Ираном танкера вышел на связь с экипажем
Китай призвал все страны уничтожить ядерное оружие
Зеленский потребовал уволить Кличко из администрации Киева
МИД РФ отверг новые обвинения главы ФБР о вмешательстве в американские выборы
Российским туристам упростили въезд на Мальдивы
Губернатор Ленобласти поздравил лучшего игрока Ночной хоккейной Лиги Мечты
Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой
Строительство Юго-Восточной хорды не затрагивает опасных экологических участков
Тегеран опроверг сообщение США о сбитых иранских беспилотниках
Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов признался в хищении миллиардов
Госдума увеличила для нуждающихся семей пособия на детей до 3-х лет до прожиточного минимума
Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
В районе комплекса «Холдоми» начал действовать режим ЧС из-за гибели детей во время пожара
Советник Зеленского: президент Украины никогда не разменяет Крым на Донбасс
Ярмольник заплатит ФСО еще 400 тысяч за разбитый Mercedes