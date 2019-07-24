Бастрыкин рассказал о расследовании убийства российского посла Карлова

СЕГОДНЯ 16:26 2019-07-24T16:26:53+03:00

Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в спину Андрею Карлову, который в этот момент произносил речь Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK

Вопросы по этому делу у российского следствия еще остаются, но о них, по словам председателя СКР, пока говорить рано

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал об обстоятельствах подготовки убийства российского посла Алексея Карлова.

Исполнитель убийства, 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, забронировал номер в отеле, находящемся в минуте ходьбы от Центра современного искусства, где и было совершено убийство. Накануне убийства, по словам Бастрыкина, он также обратился в больницу, чтобы взять справку, освобождающую от работы.

Он неоднократно приезжал в музей, чтобы лучше изучить планировку и спланировать исполнение преступления. В день убийства Алтынташ оделся в деловой костюм, взял оружие и незадолго до прибытия к месту посла зашел в центр через служебный вход, избегая досмотра. Дальнейшие события, по словам Бастрыкина, известны всем.

"На территории Турецкой Республики проведен ряд следственных действий, который позволил нам установить обстоятельства подготовки преступления. Восстановлен маршрут передвижения исполнителя убийства - сотрудника турецкой полиции Мевлюта Мерта Алтынташа. Он тщательно готовился к преступлению, изучал мероприятия с участием посла, выбрав день, когда дипломат был заявлен в качестве участника фотовыставки в Центре современного искусства", - передает «Российская газета» слова председателя СКР.

Бастрыкин отметил, что вопросы по этому делу у российского следствия еще остаются, но о них пока говорить рано.

Напомним, чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Его убил 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который пришел на мероприятие под видом охранника. Убийцу тут же ликвидировали стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU