2019-07-24T18:01:51+03:00
Происшествия

Автомобиль НАТО подорвался на мине в Кабуле: пострадали трое военных

Состояние одного раненного оценивается как критическое
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Кабуле взорвали автомобиль НАТОВ Кабуле взорвали автомобиль НАТОФото: REUTERS
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Автомобиль НАТО подорвался на самодельном взрывном устройстве в афганском Кабуле. Инцидент произошел утром в среду, 24 июля, в районе Тарахил.

Пострадали трое военнослужащих - все члены хорватской армии. Состояние одного из них оценивается как критическое - он получил тяжелую травму головы. У двух других сотрудников миссии диагностировали переломы. Об этом сообщил министр обороны европейской республики Дамир Крстичевич

"Речь идет о точечном нападении, все остальные хорватские военнослужащие вне опасности", - цитирует его агентство Hina.

Сайт kp.ru писал, что вот уже много лет в Афганистане присутствуют международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Они помогают Кабулу в борьбе с радикальными террористическими группировками и обучают местные силы безопасности. При этом экстремисты регулярно совершают нападения на сотрудников миссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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