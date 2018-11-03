НАТО: Американский военнослужащий был убит в Кабуле внедренным боевиком Талибана*
Американский военнослужащий стал жертвой «инсайдерской атаки», произведенной внедренным боевиком Талибана* на военной базе в районе Кабула в Афганистане. Об этом сообщили в командовании миссии НАТО «Решительная поддержка».
«Один военнослужащий США был убит, еще один был ранен в инсайдерской атаке в Кабуле 3 ноября», - говорится в релизе.
Нападение произошло на базе, где военные инструкторы НАТО и США производят подготовку местных сил безопасности. Один из афганских военнослужащих оказался внедренным боевиком и сегодня открыл огонь по американским военным.
Нападавший был немедленно ликвидирован ответным огнем афганских военных. Пострадавшему военнослужащему оказывается необходимая медицинская помощь, расследованием инцидента занимается местная полиция.
Напомним, США проводят в Афганистане антитеррористическую операцию с 2001 года, позже, с санкции СБ ООН, в исламской республике были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Последние поддерживают Кабул в борьбе с радикальными террористическими группировками и обучают местные силы безопасности.
Отметим, что сегодняшний инцидент с нападением на военных инструкторов НАТО в Афганистане далеко не первый в своем роде. В июле при схожих обстоятельствах погиб американский военный, двое получили ранения. В сентябре был убит еще один американец, и один пострадал. В октябре террористическая атака унесла жизнь военнослужащего ВС Чехии.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.