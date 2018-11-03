2018-11-03T16:55:03+03:00
В мире

НАТО: Американский военнослужащий был убит в Кабуле внедренным боевиком Талибана*

Нападавший был немедленно ликвидирован афганскими силами безопасности
Денис СУХОВ
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НАТО: Американский военнослужащий был убит в Кабуле внедренным боевиком Талибана*НАТО: Американский военнослужащий был убит в Кабуле внедренным боевиком Талибана*Фото: REUTERS
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Американский военнослужащий стал жертвой «инсайдерской атаки», произведенной внедренным боевиком Талибана* на военной базе в районе Кабула в Афганистане. Об этом сообщили в командовании миссии НАТО «Решительная поддержка».

«Один военнослужащий США был убит, еще один был ранен в инсайдерской атаке в Кабуле 3 ноября», - говорится в релизе.

Нападение произошло на базе, где военные инструкторы НАТО и США производят подготовку местных сил безопасности. Один из афганских военнослужащих оказался внедренным боевиком и сегодня открыл огонь по американским военным.

Нападавший был немедленно ликвидирован ответным огнем афганских военных. Пострадавшему военнослужащему оказывается необходимая медицинская помощь, расследованием инцидента занимается местная полиция.

Напомним, США проводят в Афганистане антитеррористическую операцию с 2001 года, позже, с санкции СБ ООН, в исламской республике были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Последние поддерживают Кабул в борьбе с радикальными террористическими группировками и обучают местные силы безопасности.

Отметим, что сегодняшний инцидент с нападением на военных инструкторов НАТО в Афганистане далеко не первый в своем роде. В июле при схожих обстоятельствах погиб американский военный, двое получили ранения. В сентябре был убит еще один американец, и один пострадал. В октябре террористическая атака унесла жизнь военнослужащего ВС Чехии.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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