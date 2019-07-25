2019-07-25T11:16:05+03:00
Происшествия

В Шереметьево трапом повредили самолет

Судно должно было вылететь в Ереван
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Шереметьево трапом повредили самолетВ Шереметьево трапом повредили самолетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Московском аэропорту Шереметьево в четверг, 25 июля готовился в вылету в Ереван самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Нордвинд». Однако борт задержали из-за инцидента, произошедшего в воздушной гавани. Судно было повреждено трапом.

- Обслуживающая компания повредила трапом наш самолет, мы сейчас пересаживаем пассажиров на резервное воздушное судно. Рейс должен был выполняться на Ереван. Задержка составит не больше 30 минут, - сказали в пресс-службе авиакомпании «Нордвинд» «РИА Новостям».

Трапом была повреждена обшивка самолета Boeing 737-800 рейса Москва-Ереван.

Напомним, что это не первое ЧП в 2019 году, которая произошла в Шереметьево с участием трапа и самолета. В январе самолет врезался в телескопический трап воздушной гавани столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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