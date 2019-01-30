2019-01-30T00:25:16+03:00
Происшествия

В Шереметьево самолет врезался в телескопический трап

Пассажиры рейса 3517 "Москва – Пунта-Кана" в гостинице ожидают вылет резервным бортом
Юлия ДИВЕЕВА
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В аэропорту Шереметьево самолет столкнулся с трапомВ аэропорту Шереметьево самолет столкнулся с трапомФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind Airlines врезался в телескопический трап во время парковки на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево. ЧП произошло 29 января после того, как борт с пассажирами начал выруливать на взлетно-посадочную полосу.

Самолет выполнял рейс 3517 "Москва – Пунта-Кана". Как сообщил представитель авиакомпании Nordwind Airlines, в результате столкновения воздушное судно получило повреждения фюзеляжа. Никто во время удара не пострад

Пассажиров попросили покинуть самолет и вернуться в терминал аэропорта. Всех их разместят в гостинице, им будет предоставлено горячее питание и напитки на время ожидания вылета. Компания уже готовит резервный брт, передает РИА Новости.

В компании сообщили, что вылет из Шереметьево в Пунта-Кана запланирован на восемь утра среды, 30 января. Таким образом, рейс 3517 задерживается на 16 часов 45 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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