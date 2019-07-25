В честь 75-летия освобождения городов Европы в Москве будут запущены салюты

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-25T13:25:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве состоится серия салютов, приуроченная к 75-летию освобождения советскими войсками ряда европейских городов от войск нацистской Германии. Сообщение об этом было опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

"В честь этого Минобороны России организовывает 17 праздничных салютов на Поклонной горе. Все запуски проводятся в 22:00", - говорится в сообщении. Ранее в этом году салюты уже прозвучали в апреле, мае и июле в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска и Вильнюса.

В рамках акции также состоятся салюты в честь освобождения Бреста (28 июля), Каунаса (1 августа), Кишинева (24 августа), Бухареста (31 августа), Таллина (22 сентября), Риги (13 октября) и Белграда (20 октября). В 2020 году акция продолжится: салюты состоятся в честь освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы и Вены. Завершится акция 9 мая 2020 года салютом в честь освобождения Праги.

ИСТОЧНИК KP.RU