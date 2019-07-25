Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-25T13:51:04+03:00

За спиной Трампа орел в когтях он держит не стрелы, а набор клюшек для гольфа Фото: REUTERS

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25 июля Дональд Трамп выступал в Вашингтоне на мероприятии Turning Point. Когда президент вышел на сцену, на экране появилась президентская печать, которая с первого взгляда похожа на настоящую. Однако на самом деле имеет существенные отличия. Вместо орла с одной головой на печати изображен двуглавый орел. При этом, в когтях он держит не стрелы, а набор клюшек для гольфа, передает издание Washington Post.

По всей видимости, так над президентом пошутили организаторы мероприятия. Набор клюшек для гольфа символизирует главное увлечение Трампа, а двуглавый орел намекает на непростые отношения США с Россией.

При этом, ни представитель Белого дома, ни представитель Turning Point о новой печати ничего не знали. По словам представителя, автором этой шутки могла быть команда, которая организовывала за звуковое и видео сопровождение.

Но и оригинальная печать во время выcтупления Трампа была. Она проектировалась на экран на кафедре, за которой стоял глава государства.

Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом.

ИСТОЧНИК KP.RU