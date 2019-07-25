2019-07-25T13:53:57+03:00
Происшествия

По делу о пожаре в «Холдоми» арестовали сотрудника МЧС

Начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ обвиняют в халатности [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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По делу о пожаре в «Холдоми» арестовали сотрудника МЧС,По делу о пожаре в «Холдоми» арестовали сотрудника МЧС,Фото: Олег ЗОЛОТО
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В четверг, 25 июля, в связи с пожаром в детском лагере «Холдоми» Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности и задержал начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС по региону Эдуарда Новгородцева. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Следованный комитет возбудил по данному инциденту уголовное дело по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Напомним, ранее 23 июля, Следователи задержал задержан директор детского лагеря в Хабаровском крае Максим Кузнецов, которого по решению суда заключили под стражу на два месяца, до 22 сентября. Также был задержан Сотрудник Министерства чрезвычайных ситуаций.

Пожар в детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля и унес жизни четырех детей, пострадали 12 человек.

По делу о халатности задержан сотрудник МЧС, знавший о нарушениях в детском палаточном лагере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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