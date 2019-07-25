Видео задержания российского танкера NEYMA опубликовала СБУ

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-25T15:16:56+03:00

В Киеве утверждают, что судно принимало участие в операции против украинских кораблей в Керченском проливе [видео]

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Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания российского танкера NEYMA ("Нейма") у берегов Измаила. Это судно, согласно данным киевских властей, принимало участие в операции по пресечению провокации украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в ноябре 2018 года.

"По факту блокирования танкером NEYMA Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ под процессуальным руководством Военной прокуратуры было начато и проводится досудебное расследование", - сообщается в описании под видео, опубликованном на Youtube-канале ведомства.

Сайт kp.ru писал, что украинские силовики уже допросили российских моряков, изъяли все документы с целью "установления истины в производстве", а само судно было признано вещественным доказательством. Сейчас решается вопрос о подаче ходатайства для его ареста. В Москве действия СБУ уже признали незаконными.

СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU