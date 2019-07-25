СБУ задержала российский танкер в Керченском проливе
Украина готовит ходатайство для ареста корабля [фото]
Служба безопасности Украины задержала российский танкер NEYMA ФОТО navy.mil.gov.ua Facebook
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В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины задержала российский танкер NEYMA, который якобы заблокировал украинские корабли в Керченском проливе.
На данный момент Украина готовит ходатайство для ареста.
Задержанный российский танкер Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
ИСТОЧНИК KP.RU