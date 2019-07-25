2019-07-25T23:38:58+03:00
В мире

В Австрии разыскивают «русского шпиона»

Прокуратура Зальцбурга выдала ордер на арест подозреваемого в шпионаже 65-летнего москвича
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция Австрии объявила в розыск подозреваемого в шпионаже россиянинаПолиция Австрии объявила в розыск подозреваемого в шпионаже россиянинаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция Австрии объявила в международный розыск россиянина, которого подозревают в шпионаже и разглашении государственных тайн. Министерство внутренних дел страны опубликовало его фотографию и назвало имя: это Игорь Зайцев 1954 года рождения. По данным ведомства, родился подозреваемый в Москве.

Ордер на арест «русского шпиона» выдала прокуратура Зальцбурга, в заявлении которой говорится, что разыскиваемый 65-летний гражданин России якобы «склонил к содействию» 70-летнего отставного австрийского полковника, и тот выдал ему страшную военную тайну Австрии.

МВД страны уточняет, что Зайцев подозревается «в разглашении государственных секретов, секретной разведывательной деятельности в ущерб Австрии, умышленном разглашении военной тайны».

Российское посольство в Вене отказалось комментировать информацию о розыске подозреваемого в шпионаже россиянина, сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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