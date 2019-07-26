2019-07-26T07:41:45+03:00
Общество

Бизнес предупредил о риске роста цен на кондитерские изделия

Сладости могут подорожать на 5-7%
Мария ИГНАТЬЕВА
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Бизнес предупредил о риске роста цен на кондитерские изделияБизнес предупредил о риске роста цен на кондитерские изделияФото: Алиса ТИТКО
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В российских магазинах могут вырасти цены на кондитерские изделия из повышения НДС на пальмовое масло. Сладости вырастут в цене на 5-7%, в зависимости от категории продукции.

- На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги. Животные жиры, например молочные, более дорогие и не всегда доступны для производителей, - цитирует газета «Известия» представителя Московской торгово-промышленной палаты Марины Петровой.

Эксперты отмечают, что НДС вырастет примерно через полгода. А вслед за ним на 10% подорожает сырье для приготовления кондитерских изделий. Эта цифра зависит от содержания в нем пальмового масла

Напомним, что в среду Госдума в третьем чтении проголосовала за отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло и повышение ее до 20%. Это принесет в бюджет 4,5-5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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