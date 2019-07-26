На футболистов «Арсенала» напали вооруженные ножами грабители

СЕГОДНЯ 08:17 2019-07-26T08:17:47+03:00

Сначала нападавшие на мопедах долго преследовали спортсменов [видео]

Изменить размер текста: A A

В Северном Лондоне на футболистов «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца напали вооруженные ножами грабители. Сначала группа злоумышленников на мопедах долго преследовали спортсменов.

Известно, что в тот день Озил подвозил своего одноклубника на внедорожнике, и путь ему перегородили двое мужчин на скутерах. После остановки джипа группа нападавших набросилась на сидящих в машине игроков лондонского клуба.

Местное агентство The Sun сообщает, что Озил пытался скрыться в ближайшем ресторане. Оттуда выбежали сотрудники и попытались спасти футболистов «Арсенала». Колашинец в это время голыми руками отбивался от грабителей, которые хотели угнать машину его приятели отнять у них часы и деньги. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

В полицейском отчете отмечается, что футболисты не пострадали. Оперативники занимаются расследованием и поиском нападавших.

На футболистов Арсенала напали с ножами.Неизвестные пытались ограбить авто Месута Озила. Их попытался остановить его товарищ по команде Сеад Колашинац

ИСТОЧНИК KP.RU