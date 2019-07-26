2019-07-26T09:12:45+03:00
Происшествия

Теракт в столице Чили: ранены восемь полицейских

В полицейском участке Сантьяго взорвалась посылка с бомбой [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полицейский участок, в котором взорвалась посылкаПолицейский участок, в котором взорвалась посылкаФото: REUTERS
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В четверг, 25 июля, в одном из полицейских участков чилийской столицы Сантьяго взорвалась посылка с самодельной бомбой внутри, в результате пострадали восемь полицейских, передает агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Пакет со взрывчаткой принесла в участок почтальон. Когда посылку открыли, произошел взрыв. Пострадавшие доставлены в больницу с осколочными ранениями, травмами и контузией, почти все жалуются на проблемы со слухом. К счастью, никто из полицейских не получил ранений, опасных для жизни.

На месте взрыва работают криминалисты Фото: REUTERS

На месте взрыва работают криминалистыФото: REUTERS

Сотрудницу почты задержали для допроса. По данным следствия, вторую такую же посылку с взрывным устройством, должен был получить бывший министр внутренних дел страны Родриго Гинцпетер, но полиции удалось ее найти и обезвредить до того, как она была доставлена по адресу.

Президент Чили Себастьян Пиньера посетил раненых полицейских в больнице Фото: REUTERS

Президент Чили Себастьян Пиньера посетил раненых полицейских в больницеФото: REUTERS

Президент Чили Себастьян Пиньера сообщил журналистам, что прокуратуре уже известны имя и место жительства предполагаемого отправителя посылок, расследование ведет контртеррористический отдел.

Себастьян Пиньера уже посетил раненых полицейских в госпитале, после чего пообещал приложить все усилия, чтобы «найти и наказать по всей строгости закона виновных в этом трусливом теракте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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