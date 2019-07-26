Леопард утащил спящего мужчину из дома и съел его ногу

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-26T13:24:02+03:00

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Поистине жуткая трагедия произошла 24 июля в индийском штате Раджастхан.

Индиец спокойно спал в своем доме, правда, в открытой его части. Неожиданно на него напал леопард. Хищник схватил мужчину за шею и утащил его из дома. Родственники сразу же подняли панику, на их крики сбежалась вся деревня.

Жители отправились на поиски пострадавшего. Однако найти его живым не удалось. Тело мужчины было обнаружено в 90 километрах от дома. Хищник успел съесть его ногу и скрыться в лесу, передает издание The Times of India.

На место происшествия сбежались все жители деревни. Они были очень напуганы произошедшим, но еще больше боялись, что леопард может вернуться и убить кого-нибудь еще. Местные жители потребовали, чтобы власти немедленно поймали животное. В деревне погибшего и некоторых окрестных селениях были установлены специальные клетки. Также в этот регион прибыла команда специалистов по отлову диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU