2019-07-26T13:24:02+03:00
В мире

Леопард утащил спящего мужчину из дома и съел его ногу

Инцидент произошел в Индии
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Индии леопард напал на мужчинуВ Индии леопард напал на мужчинуФото: leopard-land.ru
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Поистине жуткая трагедия произошла 24 июля в индийском штате Раджастхан.

Индиец спокойно спал в своем доме, правда, в открытой его части. Неожиданно на него напал леопард. Хищник схватил мужчину за шею и утащил его из дома. Родственники сразу же подняли панику, на их крики сбежалась вся деревня.

Жители отправились на поиски пострадавшего. Однако найти его живым не удалось. Тело мужчины было обнаружено в 90 километрах от дома. Хищник успел съесть его ногу и скрыться в лесу, передает издание The Times of India.

На место происшествия сбежались все жители деревни. Они были очень напуганы произошедшим, но еще больше боялись, что леопард может вернуться и убить кого-нибудь еще. Местные жители потребовали, чтобы власти немедленно поймали животное. В деревне погибшего и некоторых окрестных селениях были установлены специальные клетки. Также в этот регион прибыла команда специалистов по отлову диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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