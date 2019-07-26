2019-07-26T16:15:32+03:00
Общество

В Голландии придумали, как победить жару: показывают морозные видеоролики

Зрители звонили на телеканал с благодарностью и утверждали
Дарья КУЧМАЕВА
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На неделе в Нидерландах был зафиксирован исторический максимум температуры.На неделе в Нидерландах был зафиксирован исторический максимум температуры.Фото: REUTERS
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На этой неделе в Нидерландах был зафиксирован исторический максимум температуры - столбики термометра поднялись аж до +40! Несколько человек скончались от небывалого перегрева. Стонут сердечники, охают гипертоники...

И тут неожиданную помощь плавящимся от зноя соотечественникам предложило местное телевидение. На экранах закрутились ролики со снежными лавинами, метелями, искрящимся льдом, что сковывает зимой знаменитые голландские каналы. По мысли телевизионщиков, эти «морозные» сюжеты психологически должны помочь людям перенести жару.

И вы знаете - подействовало! Многие зрители звонили на телеканал с благодарностью и утверждали, что им и впрямь слегка полегчало.

Вообще-то ничего нового тут нет. В русских деревнях в старину пили чай «вприглядку»: положат кусочек сахара на стол, смотрят на него, хлебают кипяток и кажется, что сладко. Вот и голландцы туда же - глянут в жарком июле на зимние сугробы и, считай, уже «охладились»!

ИСТОЧНИК KP.RU

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