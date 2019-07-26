Жара в Европе побила все рекорды

СЕГОДНЯ 02:50 2019-07-26T03:59:10+03:00

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Европа изнывает от жары: в четверг, 25 июля, столбики термометров достигли «исторического максимума» во Франции, Британии, Голландии, Германии и других европейских странах.

Французская метеослужба Meteo France известила, что зной в Париже в этот день достиг +42,6°C, что стало абсолютным температурным рекордом для города за всю историю наблюдений. Предыдущий был зафиксирован 28 июля 1947 года, тогда воздух в столице Франции прогрелся до +40,4°C.

Нидерландский Королевский институт метеорологии сообщил, что зафиксировал температурный рекорд в городе Гилзе-Рейен (провинция Северный Брабант), где к трем часам дня по местному времени воздух прогрелся до +40,4°C.

Немецкие синоптики зафиксировали рекордную для Германии температуру в городе Гайленкирхен на западе ФРГ – +40,5°C, предыдущий рекорд был установлен в Кицингене 5 июля 2015 года (+40,3 °C).

Жарко было даже в Британии: в четверг в Лондоне столбик термометра достиг отметки +37,7 градуса, а в английском Кембридже – 38,1°C.

А Гидрометцентр России, как ранее писал сайт kp.ru, пугает нас «июльскими морозами». По прогнозам, в понедельник и вторник (29 – 30 июля) в Москве ожидается всего 13 градусов тепла днем и 8 ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU