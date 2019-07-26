Совфед одобрил закон о пособиях на детей до трех лет

СЕГОДНЯ 17:29 2019-07-26T17:29:47+03:00

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26 июля Совфед одобрил закон, предусматривающий выплаты на детей от полутора до трех лет. Трансляция заседания была размещена на YouTube.

Новый закон, в первую очередь, расширяет список семей, которые могут получать выплаты на детей. Раньше они полагались только тем семьям, чей доход меньше 1,5-кратной величины прожиточного минимума. Сейчас же на выплаты могут претендовать семьи, чей доход не превышает 2-кратный размер прожиточного минимума.

Также предусматривается увеличение суммы выплат. Если раньше их размер составлял всего 50 рублей в месяц, то теперь он будет увеличен до прожиточного минимума. Пособия начнут выплачивается с 1 января 2020 года.

Напомним, в конце июня с этим предложением выступил Дмитрий Медведев. Тогда он заявил о необходимости увеличения суммы выплат. По словам премьера, совсем скоро размер пособий на детей должен увеличиться с 50 рублей до 10 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU