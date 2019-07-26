Еврокомиссия готова ответить на иск компании-оператора «Северного потока – 2»

СЕГОДНЯ 18:25 2019-07-26T18:27:14+03:00

Ранее Nord Stream 2 AG обратилась в суд ЕС с просьбой отменить дискриминационные меры в поправках к Газовой директиве

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Европейская комиссия готова ответить на иск компании-оператора проекта газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG в суд Европейского Союза с просьбой аннулировать дискриминационные меры в поправках к Газовой директиве.

«Еврокомиссия осведомлена о заявлении компании Nord Stream AG. ЕК готова отстаивать свою позицию, которая соответствует международным обязательствам Евросоюза», - передает ТАСС заявление Европейской комиссии.

В Еврокомиссии также сообщили, что предоставили компании предложение о внесудебном урегулировании проблемы.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой аннулировать дискриминационные меры в Газовой директиве. Компания-оператор заявляет, что принятые Еврокомиссией поправки являются очевидной дискриминацией отдельного коммерческого проекта - «Северный поток - 2» и вредят не только проекту трубопровода», но и внутреннему рынку ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU