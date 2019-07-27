Главу Стратегического командования ВС США обвинили в сексуальных домогательствах

СЕГОДНЯ 00:40 2019-07-27T00:40:35+03:00

Полковник американской армии заявила, что Джон Хайтен обнял и поцеловал ее два года назад

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Главу стратегического командования (СТРАТКОМ) американских вооруженных сил генерала Джона Хайтена обвинили в сексуальных домогательствах. Показания против него полковник Кэтрин Сплетстозер а закрытых слушаниях в комитете по делам вооруженных сил верхней палаты Конгресса.

Кандидатуру генерала рассматривают на должность вице-председателя Комитета начальников штабов. Как стало известно, 51-летняя Сплетстозер утверждает, что 60-летний Хейтен несколько раз позволял себе, оставшись наедине с ней, против воли женщины целовать ее и прижимать к себе. По словам полковника, в 2017 году произошло несколько таких инцидентов.

Полковник Кэтрин СплетстозерФото: СОЦСЕТИ

Потерпевшая пояснила журналистам газеты The New York Times, что не доложила о поведении своего начальника, чтобы не рушить себе карьеру. Сплетстозер надеялась, что генерал скоро уйдет в отставку.

По показаниям полковника было проведено дознание, в ходе которого выяснилось, что Хейтен и Сплетстозер действительно находились вместе, когда якобы произошли домогательства. Однако, подтверждающих это улик в почте и смс-переписке не нашли. Дело не стали передавать в трибунал.

Издание отмечает, что встречи главы СТРАТКОМ с подчиненными всегда проходят с ведома его охраны. Но никто из охранников не докладывал о чем-то подозрительном или неподобающем.

ИСТОЧНИК KP.RU