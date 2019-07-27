Восемь человек погибли на Филиппинах в результате землетрясения

СЕГОДНЯ 06:51 2019-07-27T06:55:19+03:00

На островах зарегистрировано не менее четырех подземных толчков

Изменить размер текста: A A

Жертвами мощного землетрясения на Филиппинах стали не менее восьми человек, около 60 человек получили ранения. Об этом сообщили местные власти.

За последние часы на территории муниципалитета Итбаят (провинция Батанес) на севере Филиппин, а также у побережья произошло не менее четырех землетрясений. Их магнитуда составила соответственно 5,4; 5,9; 4,5 и 5,7, передает Геологическая служба США. Очаги залегали н аглубине 9-10 километров.

Стихия разрушила несколько домов, под их обломками погибли люди. Толчки начались рано утром, и многие местные жители находились дома.

На территории Итбаята проживают около трех тысяч человек. Угроза цунами не объявлялась. Напомним, сайт.kp.ru рассказывал, что 22 апреля на Филиппинах недалеко от столицы Манилы произошло землетрясение магнитудой 6,3. Местные СМИ сообщают о магнитуде 6,1. Погибли восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU