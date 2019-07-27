2019-07-27T06:55:19+03:00
Происшествия

Восемь человек погибли на Филиппинах в результате землетрясения

На островах зарегистрировано не менее четырех подземных толчков
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
На Филиппинах произошло мощное землетрясениеНа Филиппинах произошло мощное землетрясениеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Жертвами мощного землетрясения на Филиппинах стали не менее восьми человек, около 60 человек получили ранения. Об этом сообщили местные власти.

За последние часы на территории муниципалитета Итбаят (провинция Батанес) на севере Филиппин, а также у побережья произошло не менее четырех землетрясений. Их магнитуда составила соответственно 5,4; 5,9; 4,5 и 5,7, передает Геологическая служба США. Очаги залегали н аглубине 9-10 километров.

Стихия разрушила несколько домов, под их обломками погибли люди. Толчки начались рано утром, и многие местные жители находились дома.

На территории Итбаята проживают около трех тысяч человек. Угроза цунами не объявлялась. Напомним, сайт.kp.ru рассказывал, что 22 апреля на Филиппинах недалеко от столицы Манилы произошло землетрясение магнитудой 6,3. Местные СМИ сообщают о магнитуде 6,1. Погибли восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пекин готов вместе с Москвой обеспечивать порядок на международной арене
Погода в Москве на 27 июля 2019 года: небольшая облачность и до 29 градусов тепла
Суд разрешил Трампу использовать $ 2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство стены
США требуют от Винника и биржи ВТС-е $100 млн
В Крыму не против возобновления железнодорожного сообщения с Украиной
В России на торги выставят обложку группы Nirvana
Пушков прокомментировал слова Трампа о причинах вражды с Россией
Один палестинец умер во время столкновений с израильскими военными
Трамп: У США нет причин враждовать с Россией
Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону
ФБР обнаружило при обыске мужское тело с пришитой женской головой
Трамп не винит Турцию за покупку С-400
Главу Стратегического командования ВС США обвинили в сексуальных домогательствах
Украинки устроили "голый" флешмоб в ответ на оскорбление запорожского чиновника
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Умерла Татьяна Анофриева, заслуженная артистка России
Россия провела пуск межконтинентальной ракеты с полигона Капустин Яр
В МИД России прокомментировали обвинения Австрии в адрес россиянина Зайцева
Новак: Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ 100 и МС-21
Трамп пригрозил ответными мерами из-за введения Парижем цифрового налога для компаний из США
В WhatsApp появятся новые функции
Трамп: отношения Google и Китая могут вызвать обеспокоенность нацбезопасности США
МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа
Минобороны опровергло информацию о блокировании Румынией доставки вооружений в Сербию
Украинцы попросили Зеленского пустить поезда в Крым
В России хотят запретить иностранцам владеть значимыми интернет-компаниями
Счета футболиста Дмитрия Тарасова арестованы по решению суда