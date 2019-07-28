2019-07-28T17:10:18+03:00
Политика

Партия Зеленского предложила разделить Украину на префектуры

Реформа позволит расширить полномочия региональных властей и снизить роль государственных администраций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Партия "Слуга народа", от которой баллотировался действующий президент Украины Владимир Зеленский, хочет инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами. Об этом сообщил глава избирательного штаба политического объединения Александр Корниенко.

По его словам, речь идет о расширении полномочий местных властей и уменьшении роли государственной администрации, которая будет следить за законностью принимаемых советом решений.

"При такой модели мощный районный уровень не сильно нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", - цитирует "Левый берег" Корниенко.

Сайт kp.ru писал, что ранее сам Зеленский сообщил о намерении разделить полномочия по управлению украинской столицей. На настоящий момент должность председателя Киевской городской государственной администрации и мэра города является "совместно-совмещенной".

ИСТОЧНИК KP.RU

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