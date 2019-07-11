Кличко подтвердил намерения Зеленского изменить руководство Киевом

СЕГОДНЯ 18:43 2019-07-11T18:43:40+03:00

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Мэр Киева и глава городской горадминистрации Виталий Кличко сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил намерения провести изменения системы руководства городом.

«Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно, - о разделении полномочий в управлении столицей. Председатель Киевской горадминистрации - его вертикаль, и он собирается туда назначить своего человека», - сказал Кличко в видеообращении, опубликованном в четверг на его странице в Facebook.

По словам Кличко, лишение избранного мэра полномочий является возвращением методов экс-президента Украины Виктора Януковича и «лишение Киева самоуправления». Он подчеркнул, что, если Зеленскому «так нужно иметь в столице «своего» мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют».

Кстати, напомним, что на инаугурацию Зеленского мэр Киева приехал на велосипеде. Сам Кличко объяснил это тем, что утром в городе наблюдаются большие пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU