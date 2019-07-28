Парад кораблей в честь дня ВМФ России прошел в сирийском Тартусе

СЕГОДНЯ 18:09 2019-07-28T18:09:35+03:00

Парад кораблей в честь Дня ВМФ прошел в сирийском Тартусе Фото: скриншот с видео

В праздновании были задействованы не только морские суда, но и авиационная группа [видео]

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На рейде сирийского Тартуса в Средиземном море состоялся парад кораблей и судов обеспечения, входящих в состав оперативного соединения Военно-морского флота России. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны страны.

Проход кораблей приурочен к профессиональному празднику - Дню ВМФ, который отмечается в это воскресенье, 28 июля. В строю задействованы дизель-электрическая подводная лодка "Старый-Оскол", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Пытливый", малые ракетные корабли "Великий Устюг" и "Углич", а также плавучая мастерская, спасательный буксир и катера.

Кроме того, имела места авиационная часть парада. В ней приняли участие фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители Су-34 и Су-35, вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М. А на палубе фрегата "Адмирал Григорович" состоялось награждение членов экипажей кораблей, показавших отличные результаты в боевой подготовке при выполнении задач в Средиземном море.

"Завершился парад демонстрацией возможностей современных российских кораблей и выучки личного состава в показательных выступлениях корабельной группы", - сообщается на сайте Минобороны РФ.

Сайт kp.ru писал, что масштабные торжества в честь Дня ВМФ России прошли также в Санкт-Петербурге, Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и Астрахани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/722754" frameborder="0"></iframe> День ВМФ России отмечен эффектным парадом в водах Тартуса.Парад кораблей и вспомогательных судов, входящих в состав оперативного подразделения ВМФ России в Средиземном море, прошел в воскресенье в сирийском порту Тартус в честь Дня Военно-морского флота России

ИСТОЧНИК KP.RU