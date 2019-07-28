В Госдуме ответили на протест Украины против визита Медведева в Крым
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что Киев по-прежнему идет путем конфронтации с Москвой. Об этом свидетельствует недавнее заявление министерства иностранных дел Украины, которое выразило протест в связи с визитом премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым.
Депутат напомнил, что полуостров вошел в состав нашей страны на основе волеизъявления граждан и в соответствии с нормами международного права, а значит глава правительства может совершенно спокойно посещать его территорию - "в этом нет ничего предосудительного".
"Мы думали, что новый президент подтвердит свою легитимность тем, что признает Крым российским. <...> Тем не менее Киев продолжает конфронтационную линию и делает заявления, которые даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают", — цитирует телеканал RT Морозова.
Сайт kp.ru писал, что украинским властям не понравилось присутствие Медведева на торжествах в Севастополе, где в воскресенье, 28 июля, отмечался День военно-морского флота России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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