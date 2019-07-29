2019-07-29T02:21:35+03:00
Происшествия

Три человека погибли во время стрельбы на юго-востоке Франции

Двое отдыхающих пострадали от шальных пуль
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция Франции расследует гибель трех людей в результате стрельбыПолиция Франции расследует гибель трех людей в результате стрельбыФото: REUTERS
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Жертвами стрельбы на юго-востоке Франции стали три человека. Трагедия произошла в городке Ольюль департамента Вар.

Выстрелы раздались на одной из автозаправок города на проспекте Сопротивления около 20:00 по парижскому времени (21:00 мск). Обстоятельства инцидента в настоящий момент неизвестны.

Среди погибших женщина, которая умерла от полученных ранений в госпитале. Как передает газета Var Matin, пара отдыхающих, которые приехали в Ольюль, пострадали от шальных пуль. Водитель получил ранение спины, в то время как его пассажирка скончалась на месте. Мужчину доставили в военный госпиталь Святой Анны в Тулоне.

Место происшествия оцеплено, полиция Тулона ведет следствие по данному факту.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 27 июня неизвестный открыл стрельбу по прихожанам мечети в городе Брест на западе Франции. Мужчина обстрелял людей, когда те выходили из мечети, после чего скрылся. По меньшей мере два человека были ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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