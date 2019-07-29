2019-07-29T09:47:08+03:00
Общество

Синоптики прогнозируют температурный антирекорд в Москве

В середине недели столица ощутит «дыхание осени»
Мария ИГНАТЬЕВА
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Синоптики прогнозируют температурный антирекорд в МосквеСиноптики прогнозируют температурный антирекорд в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве в середине недели сильно похолодает. Температура воздуха составит +4 градусов, однако синоптики говорят, что она может опуститься и ниже. Это станет температурным антирекордом для столицы.

В понедельник, 29 июля столбик термометра покажет минимум +13 градусов, а максимум 28. Вторник и среда станут самыми холодными днями не только недели, но и месяца. При этом, они будут пасмурными и дождливыми. Днем температура воздуха будет колебаться от +9 до +14, а ночью опустится до рекордной отметки 4-9 градусов со знаком плюс. Метеорологи отмечают, что такая температура больше характерна для сентября, а не июля. Последний раз подобное было 70 лет назад, тогда было +6,1.

Ближе к концу недели станет немного теплее. Осадки пойдут на убыль. В пятницу, 2 августа на столбике термометра будет от +15 до +20 градусов. В выходные будет еще теплее. Как сообщается на сайте Метеовести, в субботу и воскресенье будет +17-22 градуса. При этом, температура едва дотягивает до многолетней нормы температуры воздуха в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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