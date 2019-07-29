2019-07-29T14:02:26+03:00
Происшествия

В аэропорту Ташкента задержан мужчина с полукилограммом золота в желудке

Мужчина пытался незаконно провезти драгоценный металл
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Контрабандист попытался провезти полкилограмма золота в желудкеКонтрабандист попытался провезти полкилограмма золота в желудкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В аэропорту Ташкента сотрудники таможенной службы задержали гражданина Узбекистана, который незаконно попытался провезти с собой около 400 граммов золота на сумму порядка 17 тысяч долларов. Мужчина проглотил драгоценный метал и понадеялся, что на границе об этом не узнают.

Сообщается, что в аэропорту мужчина отправился по «зеленому коридору», однако своим видом вызвал подозрение у сотрудников таможни. Стражи порядка отправили путешественника на досмотр, и с помощью специального сканирующего устройства обнаружили у него в желудке 14 небольших самодельных слитков золота.

После задержания у мужчины было изъято 434 грамма золота. Общая стоимость контрабанды составила более 150 миллионов сумов. Этот драгоценный металл гражданин Узбекистана намеревался перевезти в Дели. Однако в настоящее время нарушитель задержан, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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