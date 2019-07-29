Генштаб РФ: Вашингтон ведет подготовку боевиков в Сирии

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-29T14:34:03+03:00

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщает, что военные США работают как с крупными вооруженными формированиями, так и с мелкими группировками

Изменить размер текста: A A

В Сирии в районе базы Эт-Танф военнослужащие Соединённых Штатов ведут подготовку 2700 боевиков. Соответствующие заявление сделал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской

«В районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа инструкторы США ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир ас-Саура" и ряда мелких групп боевиков для так называемой Армии арабских племен», - сказал он на брифинге Минобороны, уточнив, что нахождение таких групп отмечено в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль.

Рудской также сообщил, что в обмен на помощь в контрабанде нефти Вашингтон «накачивают оружием» как курдские, так и арабские формирования, которые затем применяют его друг против друга. «Все это лишь усугубляет обстановку в истерзанном войной регионе», - заключил начальник Главного оперативного управления.

Напомним, постоянный представитель Сирии ООН Башар Джаафари сообщал, что военные Соединенных Штатов продолжают поддерживать, обучать и вооружать боевиков на территории САР. Он также заявил, что некоторые государства потратили миллионы долларов на поддержку экстремистских группировок внутри страны и «привлекли молодых людей со всего мира».

ИСТОЧНИК KP.RU