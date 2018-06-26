2018-06-26T00:31:45+03:00
Политика

Дамаск обвиняет США в продолжающейся поддержке боевиков на территории Сирии

Постпред страны при ООН утверждает, что Вашингтон натравливает террористов на сирийскую армию
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар ДжаафариПостоянный представитель Сирии при ООН Башар ДжаафариФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты продолжают поддерживать, обучать и вооружать боевиков на территории Сирии. Такое мнение высказал в понедельник постоянный представитель этой страны при ООН Башар Джаафари.

Во время открытых дебатов в Совете Безопасности всемирной организации по теме «Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке» он подчеркнул, что за последние восемь лет его Сирия пережила тяжелейший кризис, который был спровоцирован Западом.

По его словам, некоторые государства потратили миллионы долларов на поддержку экстремистских группировок внутри страны и «привлекли молодых людей со всего мира, превращенных путем идеологической обработки в террористов», передает ТАСС.

Джаафари заявил, что на «оккупированных США» территориях, Вашингтон продолжает обучать террористов и боевиков. Постпред утверждает, что отряды боевиков террористической группировки «Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ), базирующиеся недалеко от границ с Ираком и Иорданией, получают от американцев продовольствие, вооружение «все необходимое» для того, чтобы атаковать армию Дамаска.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Эрдогана с переизбранием поздравили Меркель, Мэй и Столтенберг
На Украине ожидают прихода к власти местного Пиночета
Госдеп надеется, что Евросоюз остановит «Северный поток - 2»
Сборная России сыграет в 1/8 финала ЧМ-2018 1 июля с Испанией
Высшая судебная инстанция Молдавии аннулировала итоги выборов мэра Кишинева
В Варшаве планируют демонтировать памятник Благодарности Красной армии
Силуанов рассказал, какой будет средняя пенсия в 2024 году
В Госдуме предложили отменить уголовную ответственность за репосты
Члены ОНК посетили в СИЗО предполагаемую шпионку Карину Цуркан
МИД РФ предупредил о том, что сессия ОЗХО может обернуться политическими баталиями
Путин подписал указ о создании в Анапе военного технополиса
Пентагон заявил о поддержке дипломатических усилий по КНДР
США введут ограничения инвестиций для «крадущих технологии» стран
Суд продлил Навальному испытательный срок на год по делу «Кировлеса»
Нас все-таки остановили. Россия уступила Уругваю 0:3 и теперь сыграет 1 июля в "Лужниках"
Москалькова во вторник посетит в киевском СИЗО россиянина Одинцова