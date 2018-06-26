Дамаск обвиняет США в продолжающейся поддержке боевиков на территории Сирии

СЕГОДНЯ 00:22 2018-06-26T00:31:45+03:00

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Соединенные Штаты продолжают поддерживать, обучать и вооружать боевиков на территории Сирии. Такое мнение высказал в понедельник постоянный представитель этой страны при ООН Башар Джаафари.

Во время открытых дебатов в Совете Безопасности всемирной организации по теме «Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке» он подчеркнул, что за последние восемь лет его Сирия пережила тяжелейший кризис, который был спровоцирован Западом.

По его словам, некоторые государства потратили миллионы долларов на поддержку экстремистских группировок внутри страны и «привлекли молодых людей со всего мира, превращенных путем идеологической обработки в террористов», передает ТАСС.

Джаафари заявил, что на «оккупированных США» территориях, Вашингтон продолжает обучать террористов и боевиков. Постпред утверждает, что отряды боевиков террористической группировки «Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ), базирующиеся недалеко от границ с Ираком и Иорданией, получают от американцев продовольствие, вооружение «все необходимое» для того, чтобы атаковать армию Дамаска.